تونس تعتقل مقرئا كويتيا شهيرا بتهمة الإرهاب والخارجية الكويتية تتحرك

اعتقلت أجهزة الأمن التونسية المقرىء الكويتي الشهير محمود الرفاعي، بتهمة الإرهاب، وذلك بعد تنظيمه مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في الأراضي التونسية.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن السلطات التونسية اعتقلت الرفاعي يوم الخميس الماضي رفقة 5 أشخاص آخرين ووجهت لهم تهما تتعلق بالإرهاب.

وأكدت حنان الخميري، محامية الرفاعي، أن النيابة العامة في قفصة أحالت القارئ الكويتي وأشخاصا آخرين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بتهم إرهابية.

وذكرت أن حيثيات القضية تعود إلى تنظيم مسابقة للأطفال من عدة جهات لتحفيظ القرآن الكريم، في فضاء خاص بولاية قفصة، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 من طرف مواطنين تونسيين أصيلي الجهة مقيمين في سويسرا، ويشرفون على جمعية لتحفيظ القرآن بقفصة، واعتادوا تنظيم هذه المسابقة في السنوات الفارطة، وفق تأكيدها.

وأضافت أن موكليها وهم منظمو المسابقة، أعلموا السلطات المحلية والجهوية بتنظيم حفل تكريم الأطفال الفائزين في المسابقة، لكنهم فوجئوا باقتحام الأمن الفضاء الخاص المتمثل في قاعة أفراح، والقبض عليهم.

هذا، وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الاثنين، أنها تتابع عن كثب قضية المقرئ محمود الرفاعي الذي تم توقيفه في محافظة قفصة جنوبي تونس.

ونقلت صحيفة "الراي" عن وزير الخارجية الكويتي سالم العبد الله قوله: "أتابع شخصيا هذا الأمر، وسفارتنا في تونس ومحامي السفارة يتابعان القضية أولا بأول".

واعتاد الشيخ الرفاعي الذهاب إلى تونس منذ 6 سنوات لإعطاء دورات في حفظ القرآن الكريم والتجويد بالمركز الكويتي الذي أسسه بيت الزكاة الكويتي في ولاية قفصة في تونس، وفق المطر.

يذكر أن محمود الرفاعي يعد من قارئي القرآن الكريم في دولة الكويت، وحاصل على المركز الأول في مسابقة الكويت الكبرى العاشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده، والتي أقيمت برعاية أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بمسجد الدولة الكبير، وحاصل أيضا على إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، من الشيخ عبد الرافع رضوان الشرقاوي، عضو مجمع المصحف بالمدينة المنورة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية وكويتية