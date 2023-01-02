عثر على جثته على بعد 13 كم.. مصرع مقيم جرفته السيول بكدي مكة المكرمة (فيديو)

لقي مقيم من ميانمار مصرعه ظهر الاثنين في السعودية، حيث جرفته السيول في حي كدي بمكة المكرمة.

وقالت صحيفة "سبق" إن السيول التي شهدها حي كدي بمكة المكرمة على وقع الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة ظهر الاثنين، تسببت في جرف مقيم من الجنسية البرماوية نسبة إلى بورما، حيث جرفته المياه داخل عبارة تصريف السيول، ليختفي عن الأنظار.

وعثر رجال الدفاع المدني على جثمانه على بعد 13 كيلومترا بحي العكيشية جنوبي مكة المكرمة.

وتم تسليم الجثمان لثلاجة الموتى وإحالة ملف الحادثة إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص.

وتداول مغردون خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على نطاق واسع وثق جرف السيول لشخص بحي كدي ليستقر به الحال داخل عبارة السيول، قبل أن تؤكد المصادر أنه تم العثور عليه على بعد 13 كيلو مترا.

مصدر: @ALbgali_99



العثور على المقيم البرماوي - رحمه الله - الذي جرفته السيول بحي كدي بـ #مكة بالتحديد حي خميم عُثر عليه على بعد 13 كلم تقريباً بحي العكيشية.#امطار_مكه



pic.twitter.com/ybIL6GHhhB — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) January 2, 2023

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية