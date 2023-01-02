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عثر على جثته على بعد 13 كم.. مصرع مقيم جرفته السيول بكدي مكة المكرمة (فيديو)

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عثر على جثته على بعد 13 كم.. مصرع مقيم جرفته السيول بكدي مكة المكرمة (فيديو)
RT
عثر على جثته على بعد 13 كلم.. وفاة مقيم جرفته السيول بكدي مكة المكرمة
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لقي مقيم من ميانمار مصرعه ظهر الاثنين في السعودية، حيث جرفته السيول في حي كدي بمكة المكرمة.

وقالت صحيفة "سبق" إن السيول التي شهدها حي كدي بمكة المكرمة على وقع الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة ظهر الاثنين، تسببت في جرف مقيم من الجنسية البرماوية نسبة إلى بورما، حيث جرفته المياه داخل عبارة تصريف السيول، ليختفي عن الأنظار.

وعثر رجال الدفاع المدني على جثمانه على بعد 13 كيلومترا بحي العكيشية جنوبي مكة المكرمة.

وتم تسليم الجثمان لثلاجة الموتى وإحالة ملف الحادثة إلى الجهات المعنية بحكم الاختصاص.

وتداول مغردون خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على نطاق واسع وثق جرف السيول لشخص بحي كدي ليستقر به الحال داخل عبارة السيول، قبل أن تؤكد المصادر أنه تم العثور عليه على بعد 13 كيلو مترا.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

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