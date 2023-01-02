الجيش المغربي يعزز قواته بشاحنات سداسية الدفع‬ هندية الصنع

عزز الجيش المغربي قواته بـ90 شاحنة عسكرية سداسية الدفع هندية الصنع، من نوع "LPTA 2445".

ووفقا لموقع الشركة الهندية المتخصصة في الصناعات العسكرية، فإن "الوافد الجديد إلى عائلة الشاحنات اللوجستية التابعة للقوات المسلحة المغربية، شاحنة 6×6 Tata LPTA 1623، من صنع شركة Tata Motors الهندية".

وحسب المصدر ذاته، فإن الشركة الهندية "TATA Advanced Systems Ltd" هي التي تقف وراء صنع هذه الشاحنات العسكرية، وتستعد لنقلها إلى المغرب عبر ميناء بيبايا الهندي، ويصل العدد الذي طلبته القوات المسلحة المغربية إلى 90 شاحنة عسكرية.

وتحتوي الشاحنة على مقصورة معيارية. يبدو أنها قابلة للتبديل بين مجموعة تاتا من شاحنات عالية الحركة. تستوعب المقصورة الكبيرة لـ LPTA 1623 السائق و4 ركاب. يوجد فتحتان سقف للمراقبة وإطلاق النار ومخرج الطوارئ. المقصورة مائلة إلى الأمام للوصول إلى المحرك وصيانته.

وتم تطوير شاحنة Tata LPTA 1623 6×6 كمشروع خاص لتلبية متطلبات الجيش الهندي المحتملة. لفترة طويلة، كان الجيش الهندي يحصل على شاحنات تاترا ذات التصميم التشيكي.

وتأتي هذه الصفقة العسكرية في وقت حصلت فيه المدفعية المغربية في وقت سابق على 36 قطعة مدفعية سيزار الفرنسية (القيصر)، من خلال صفقة وقعت سنة 2020 بقيمة ناهزت 170 مليون أورو.

ويعتبر مدفع القيصر مدفع ذاتي الحركة (هاوتزر) عيار 155 ملم مجهزا بمجموعة من الذخائر العادية والعنقودية والموجهة قادرة على إصابة أهداف متنوعة بدقة عالية بمدى يتراوح بين 4 كيلومترات و42 كيلومترا.

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المصدر: "هسبريس"