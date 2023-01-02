وزير دفاع فرنسا: سنواصل دعم لبنان وماكرون كلفني بإعداد برنامج تعاون عسكري بين البلدين

أكد وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو استمرار الدعم الفرنسي للبنان، معلنا أن الرئيس الفرنسي كلفه بصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين.

وخلال لقائه وزير الدفاع اللبناني موريس سليم اليوم الاثنين، أكد لوكورنو تطلع بلاده لنهوض لبنان، مركزا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوضع في لبنان، مشيرا إلى أن لديه تكليفا من الرئيس لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني، خصوصا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية.

كما تطرق الوزير الفرنسي خلال الاجتماع إلى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتا إلى أهمية التعاون من أجل مكافحتها.

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من جهته شكر الوزير سليم لفرنسا وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، لا سيما في الأزمات ودعمها المستمر له ولمؤسساته خصوصا مؤسسة الجيش اللبناني.

ولفت إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، معتبرا أن كل الشعب اللبناني يتطلع إلى إنجاز هذا الاستحقاق الهام بأقرب وقت.

المصدر: "النشرة اللبنانية"