الخارجية الفرنسية تدعو المسؤولين اللبنانيين لتسهيل "انتخاب سريع" لرئيس جديد

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، المسؤولين اللبنانيين إلى "تحمل مسؤولياتهم" والعمل على "إجراء انتخابات سريعة" لرئيس جديد للبلاد.

وعبرت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحفي في ختام قمة إقليمية عقدت في السويمة على شواطئ البحر الميت 50 كلم غرب عمان عن "قلقها"، داعية القادة اللبنانيين الى "الاضطلاع بمسؤولياتهم في تسهيل الانتخاب السريع لرئيس جديد في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج اليها لبنان بشدة".

وفشل البرلمان اللبناني في الثامن من الشهر الحالي للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور المنصب منذ أكثر من شهر، جراء انقسامات سياسية في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

ودعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمته خلال المؤتمر الى ضرورة التحدث مع إيران عن الأزمات في المنطقة، بما في ذلك العراق ولبنان وسوريا، حيث تتمتع طهران بنفوذ كبير.

وأضاف أن "ذلك يكون من خلال التحاور وأن يكون لدينا أجندة بشأن الأزمات الإقليمية الكبرى بما فيها العراق أو سوريا أو لبنان أو الأزمات والصراعات التي يشارك فيها أحيانا نفس الأطراف، حيث تتشابك حالات النفوذ".

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المصدر: "فرانس برس"