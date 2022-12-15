نائب في البرلمان الأوروبي: إننا نهدم لبنان ونساهم في إعدامه

طالب رئيس وفد النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي النائب تيري مارياني بالعمل لإعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم.

واعتبر مارياني في تقرير قدمه للبرلمان بعد جولته في لبنان، أن "ما يفعله الأوروبيون هو تدمير للبنان من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لإبقاء اللاجئين فيه"، مضيفا: "تخيلوا لو أن فرنسا تستضيف 22 مليون لاجئ على أراضيها وأن المجتمع الدولي يطلب منا الاحتفاظ بهم... هذا ما يلحق بلبنان نسبة إلى عدد سكانه".

📹 Nous sommes en train d’assassiner le #Liban en nous donnant bonne conscience.

Imaginez que la France héberge 22millions de réfugiés sur son sol et que la communauté internationale nous impose de les garder.

Proportionnellement à sa population, c’est ce qu’on inflige au Liban! pic.twitter.com/fSKvbsZHKl — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) December 13, 2022

يذكر أنه بحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا.

إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتب بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريث في الوقت الراهن.

المصدر: RT