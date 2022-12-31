محمد بن راشد ينشر فيديو "المستحيلات" التي حققتها الإمارات خلال 2022

شارك نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه في "تويتر" فيديو للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يلخص "المستحيلات" التي حققتها الدولة خلال العام الماضي.

الفيديو الذي شاركه رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ينطلق من سؤال: ماذا يمكن لدولة أن تنجز خلال 365 يوما؟

لتأتي الإجابة على شكل تعداد لما حققته الإمارات عام 2022، ومنها حسب ما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية عن الفيديو:

ـ أن الإمارات نجحت في استضافة العالم بعد أن كان ذلك مستحيلا في ظل جائحة كبلت العالم مدة عامين، عبر "إكسبو 2020 دبي".

وأضافت أن "المستحيل أن تتحدى قواعد الهندسة لتبني أيقونة معمارية، كسرته الإمارات لتهدي العالم "متحف المستقبل"، الذي نال لقب أجمل مبنى في العالم بجدارة".

عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل … وعام قادم نعد العالم فيه بشيء أجمل .. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير .. كل عام والشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بخير وسعادة وتقدم … 2023 عام خير وسلام بإذن الله على الجميع. pic.twitter.com/FbbZLFpsL3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 31, 2022

كذلك تحدث الفيديو عن تحقيق الإمارات نموا في تجارتها غير النفطية بنسبة 19 في المئة، لتصل إلى 1.6 تريليون درهم.

وأضاف: "المستحيل أن تصل دولة حديثة إلى القمر.. حولته الإمارات لواقع بإطلاقها أول مشرع عربي وإقليمي لاستكشاف القمر".

كذلك استقبلت الإمارات "ملايين السياح بعد جائحة عالمية" 22 مليون سائح بعد انتهاء جائحة "كوفيد19".

وورد في الفيديو أن "المستحيل أن تتصدر دولة عمرها 50 عاما المؤشرات التنموية العالمية.. الإمارات رسخت ذلك واقعاً بتصدرها 171 مؤشراً تنموياً عالمياً".

ومن "المستحيلات" التي تحدث عنها الفيديو كذلك هو "أن تفتح جميع دول العالم لك أبوابها دون تأشيرة.. الإمارات حققت ذلك بتصدرها التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر بدخول 180 دولة دون الحاجة لتأشيرة".

وكذلك: "المستحيل أن تجمع مليار وجبة لفقراء العالم.. الإمارات فعلت ذلك خلال شهر واحد فقط".

كما تحدث الفيديو عن أنه من "المستحيل أن تكون دولة نفطية أكبر مستثمر في الطاقة النظيفة.. الإمارات فعلت ذلك بتوقيعها اتفاقا بـ100 مليار دولار للاستثمار في الطاقة النظيفة".

وأضاف: "المستحيل أن تكون واحة أمن واستقرار في منطقة تموج بالاضطرابات.. الإمارات حققت ذلك بتصدرها مؤشر الأمن والتجول ليلاً بأمان".

ليختتم الفيديو بعبارة: "هذه هي الإمارات في 2022.. قيادة لا تعرف المستحيل، ودولة تصنع المستقبل ولا تنتظره".

المصدر: صحيفة "البيان" الإماراتية