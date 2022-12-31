تونس.. 48 عاما سجنا في حق زوجين انضما إلى صفوف تنظيم "داعش" في سوريا

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم السبت، حكما غيابيا في حق كل واحد من زوجين سافرا إلى سوريا وانضما إلى صفوف تنظيم "داعش".

وحكمت الدائرة الجنائية بالسجن 48 عاما في حق الزوجين مع النفاذ العاجل.

وتفيد أوراق ملف القضية بأن الزوجين يقطنان بأحواز العاصمة ومعروفين بتبني الفكر التكفيري.

وذكرت أنهما تمكنا من السفر إلى سوريا قبل أن تلحق به الزوجة عبر ليبيا وتركيا قبل أن ينضما للقتال في صفوف تنظيم "داعش" في مدينة الرقة السورية.

المصدر: وسائل إعلام تونسية