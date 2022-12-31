في مئوية الاكتشاف.. عالم آثار مصري يكشف أسرار الطفل مكتشف مقبرة توت عنخ آمون (صورة + فيديو)

كشف عالم الآثار المصري الشهير، الدكتور زاهي حواس، تفاصيل حكاية الطفل حسين عبد الرسول مكتشف مقبرة توت عنخ آمون.

وحل زاهي حواس، ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، في حلقة خاصة احتفالا بمئوية توت عنخ آمون، حيث تحدث عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922.

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وقال: "جميع الأجانب بيقولوا إن ده محصلش، وإن حسين لم يكتشف المقبرة.. لكن ده غير صحيح".

وأوضح حواس أنه التقى بالشيخ علي عبد الرسول في أواخر عام 1973، وسأله عن تفاصيل ما حدث وقتها، مضيفا: "الشيخ علي عبد الرسول ده آخر كبار عائلة عبد الرسول اللي اكتشفوا خبيئة المومياوات وكانوا عارفين الوادي زي أصابع إيديهم.. وكان عنده فندق في الأقصر اسمه المرسم".

وتابع قائلا: "وقتها كنا 30 مفتش آثري، لكن الشيخ علي اختارني من بينهم وقالي أنت واعر وهتبقى مهم.. وأخدني من إيدي وقالي هقولك سر.. وأخدني إلى مقبرة وقالي في سرداب هتلاقي في آخره مقبرة سيتي الأول أبو رمسيس التاني.. بعدها اتصاحبت عليه وقلت له هل حكاية الطفل حسين دي صح وأكدهالي فعلا".

وصرح زاهي حواس بأن الطفل حسين كان يقوم بإحضار الماء لفريق البحث بقيادة هوارد كارتر كل يوم، وفي أحد الأيام أثناء وضعه للإناء الموجود به الماء على الأرض، اكتشف درجات سلم المقبرة، فأخبر الفريق على الفور.

وأفاد بأنه "بسبب هذا التصرف كارتر حب يكرمه، فكان في عقد في المقبرة خلاه لبسه وخلى مصور البعثة يصوره".

وعرض زاهي حواس صورة الطفل عبر برنامج "معكم منى الشاذلي"، قائلا: "حسين فضل يوري الناس الصورة دي قدام معبد الرامسيوم في البر الغربي لحد ما مات وهو عنده 80 سنة.. بعدها ابنه بدأ يشيل صورة أبوه ويوريها للناس ويحكي الحكاية برضو.. والسنة دي التلفزيون الهولندي حب يجيب حفيده عشان يحكي القصة.. قالهم الساعة بـ 3 آلاف دولار".

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المصدر: موقع "مصر تايمز"