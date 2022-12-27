السعودية ..الثلج يكسو "جبال اللوز" ويجذب الأهالي والزوار (صور + فيديو)

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الحالة الجوية التي تمر بها منطقة تبوك، وسط موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج فجر اليوم الثلاثاء، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد خلاب.

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وأوضحت "واس" أن المناطق التي تساقطت فيها الثلوج شكلت وجهة سياحية لأهالي تبوك وزائريها ممن قدموا من مختلف المناطق لرصد الثلوج، والاستمتاع بجمال تلك الوجهات وروعتها، إذ غطى الثلج مرتفعاتها وسهولها، وتداول رواد مواقع التواصل صورها.

#فيديو_واس | الزائر الأبيض يبسط رداءه على جبال اللوز بمنطقة #تبوك، في مشهد اعتادته المنطقة كل عام.#واس_جودة_الحياةpic.twitter.com/pnJvgyECpf — واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) December 27, 2022

من جهته، أوضح مدير فرع المركز الوطني للأرصاد الشمالية أن الهطولات الثلجية في شمال المملكة وخاصة "جبال اللوز" وماجاورها تعتمد على عاملين أساسيين هما: "مدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة، حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية، "منطقة علقان وجبل اللوز"، وقد يتعمق أكثر جنوبا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، ونادرا مايصل تأثيره إلى جنوب منطقة تبوك حيث جبال الحرة".

وأشار إلى أن الأساس الثاني هو مدى نزول خط التجمد، حيث أن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز، وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، ويبحث المهتمون بالطقس عن بعض الخطوط المعروفة بالخطوط الثلجية مثل خط 540 في طبقة الـ"500 mb" وخط 130 في طبقة "850 mb"، لافتا إلى أن ذلك يعطي احتمالية هطول الثلوج على مستوى سطح الأرض وهي: خطوط مرسومة في خرائط الطقس تعبر عن مدى ارتفاع أو هبوط الطبقة، وبالتالي مدى تعمق المنخفض، لافتاً الانتباه إلى أن المقياس الحقيقي هو درجة حرارة الصفر المئوية على أي مستوى وبالتالي نوع الهطول الذي يحدث.





المصدر: "واس"