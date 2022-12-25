مجلس الشورى العماني يناقش مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة إسرائيل

يناقش مجلس الشورى العماني، يوم الاثنين، مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة إسرائيل.

ونشر مجلس الشورى العماني في الـ22 من ديسمبر تغريدة على صفحته الموثقة على "تويتر" قال فيها إنه سيناقش جملة من مقترحات مشروعات القوانين.

وأفاد بأنه سيناقش مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 لعام 1972، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

الإثنين المقبل ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢م،، #مجلس_الشورى يعقد #الجلسة_الاعتيادية ٤.



⏪️ويناقش جملة من مقترحات مشروعات القوانين.



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⁦https://t.co/MUXjAYzgdHpic.twitter.com/fbSaZRjUSN — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_OM) December 22, 2022

/ twitter.com/ShuraCouncil_OM

/ twitter.com/ShuraCouncil_OM

#وكالة_واف |

يناقش مجلس الشورى العماني يوم غد الاثنين مقترح تعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني الخاص بمقاطعة #إسرائيل رقم 9/72@ShuraCouncil_OMpic.twitter.com/vTqnv4KQ7e — وكالة واف الإخبارية (@WAFNewsAgency) December 25, 2022

يأتي هذا فيما أفادت مصادر بأن الهدف من المقترح هو تغيير المادة الأولى لتكون أكثر توسعا وشمولية.

وقال موقع "insta oman" نقلا عن مصادر إن التعديل تقدم به 7 أعضاء من المجلس، ويشمل توسيع حظر التعامل مع إسرائيل.

وتنص المادة الأولى على أنه: "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".

هذا، وذكر موقع "I 24 NEWS" الإسرائيلي إنه وفي الأشهر الأخيرة، مارست إسرائيل ضغوطا على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.

وأشارت إلى أن الضغوطات جدت بعد أن سمحت السعودية بذلك، في يوليو الماضي، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل والسعودية.

المصدر: RT + مجلس الشورى العماني