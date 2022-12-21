القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية أن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا مدن جنين ونابلس ورام الله والخليل وصاحب عملية الاعتقال مداهمات وتفتيش للمنازل، كما اعتقل الجيش عددا من الشبان من بينهم أسرى محررون.

هذا وتعرض الجنود الإسرائيليون إلى إطلاق نار عند حاجز حوارة وجبل جرزيم، جنوبي نابلس، وفي بلدة برقين غرب جنين، وحاجز سالم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم دورا جنوب مدينة #الخليل في الضفة الغربية pic.twitter.com/DCTtHZ48Av — الساهرة (@alsahera_ar) December 21, 2022

المصدر: وسائل إعلامية فلسطينية