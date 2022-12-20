السيسي يشارك في "مؤتمر بغداد"

أعلنت الرئاسة المصرية توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأردن للمشاركة في الدورة الثانية من مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة عدد من دول الجوار.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بسام راضي بأن مشاركة السيسي تأتي في إطار دعم مصر لعودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، والحرص على ضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى البناء على النتائج التي أسفرت عنها الدورة الأولى من مؤتمر بغداد التي انعقدت في أغسطس 2021، وذلك من خلال مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف حل المشاكل بالمنطقة، فضلاً عن تهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزيارة تشهد عددا من اللقاءات الثنائية مع الزعماء المشاركين بالمؤتمر، بما فيها مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيشارك السيسي أيضا في قمة ثلاثية مع كل من الملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي والتي تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث.

المصدر: RT