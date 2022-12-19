الحوثيون: المعركة مع قوى التحالف لم تنته بعد والقادم أشد وأكثر ألما

قال القيادي في جماعة أنصار الله باليمن محمد علي الحوثي، إن المعركة مع قوى التحالف لم تنته بعد وأن القادم سيكون أشد عليهم وأكبر وأكثر ألما مما مر عليهم خلال السنوات الثماني الماضية.

وصرح محمد علي الحوثي بأن "الضربات ستكون أشد وقعا على قوى التحالف مما مضى، فإذا كانت "أرامكو" وقفت 24 ساعة لإطفاء حرائقها، ربما لن تكفيها أيام متتالية لإطفاء حرائقها إذا حدثت ردة فعل جديدة من الشعب اليمني".

وأضاف عضو السياسي الأعلى الحوثي، خلال لقائه بالقيادات الأمنية والعسكرية ولجان التعبئة العامة في محافظة إب، "لا بد أن يدرك أبناء الشعب اليمني أننا عندما نقف في المعركة لمواجهة قوى التحالف إنما نواجههم، لأنهم من يضطهدون شعبنا وهم سبب معاناة هذا البلد، وينبغي التحرك في مواجهتهم".

وأفاد محمد علي الحوثي بأن الكثير من أبناء اليمن يدركون أن التدخل العسكري للتحالف هو سبب المعاناة، مشيرا إلى أن المعاناة ولّدت لدى الشعب اليمني المزيد من الثبات والصمود.

المصدر: وسائل إعلام يمنية