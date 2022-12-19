ميقاتي يتحدث عن لقاء جمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن اللقاء الذي جمعه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام "كان ممتازا".

ووصف ميقاتي في تصريح اللقاء بـ"الممتاز"، مشيرا إلى "أننا تحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبر ولي العهد السعودي عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية".

يذكر أن بن سلمان كان قد التقى ميقاتي يوم 10 ديسمبر الحالي، وعقدا لقاء ثنائيا في قصر عرقة بالرياض.

المصدر: "النشرة"