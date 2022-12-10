ميقاتي يلتقي بن سلمان ويؤكد: الحكومة اللبنانية ملتزمة بمنع الإساءة إلى السعودية والدول العربية

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في الرياض، حيث جرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

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من جهته، أعرب ميقاتي عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الأساسي للمملكة في إرساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف.

وشدد ميقاتي على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية لا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تم خلال الاستقبال التأكيد على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

المصدر: "واس"