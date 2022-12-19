بوتين يصادق على اتفاقية مع الإمارات للتعاون في مجال الفضاء

وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون حول إبرام اتفاقية بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

تم توقيع الوثيقة في دبي في 26 أكتوبر 2021. وهي تسمح بتنفيذ مشاريع مشتركة، بما في ذلك تركيب محطات GLONASS في أراضي الإمارات.

وستقوم هيئة الفضاء الروسية "روس كوسموس" ووكالة الإمارات الفضائية بتمويل النفقات المترتبة على تنفيذ الاتفاقية، وفي نفس الوقت سيتم تنفيذ النشاط الفضائي المشترك كذلك على أساس تجاري، مما سيسمح بجذب أموال إضافية من خارج الميزانية إلى صناعة الصواريخ والفضاء الروسية. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مصادقة الطرفين عليها.

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تم تنفيذ أول مهمة فضائية لدولة الإمارات في عام 2019 بالاشتراك مع "روس كوسموس"، وفي إطارها توجه رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء "سويوز م س-15".

ووقع الرئيس بوتين اليوم كذلك على قانون اتحادي يصادق على اتفاقية مع الهند بشأن تدابير حماية التكنولوجيا المتعلقة بالتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وإنشاء وتشغيل مركبات الإطلاق والبنية التحتية الفضائية الأرضية.

ويشار إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 1 ديسمبر 2021.

المصدر: وكالات