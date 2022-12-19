السيستاني يؤكد لمسؤول أممي ضرورة تخليص النساء التركمانيات والإيزيديات من أسر "داعش"

استقبل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الاثنين، كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها "داعش" في العراق وغيره.

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وحسب بيان لمكتب السيستاني، فإن "المرجع الأعلى استمع إلى توضيح موجز منه حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ إنشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2379) في عام 2017".

واستذكر المرجع الديني خلال اللقاء "الانتصار الكبير الذي حققه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش الإرهابية، وأشاد ـ بإجلال وإكبار ـ بالتضحيات الجسام التي قدّمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحما على شهدائهم الأبرار وداعيا للمصابين منهم بالشفاء والعافية".

ونقل البيان عن السيستاني قوله: "لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية، لذا من الضروري مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد".

وشدد المرجع الديني على "ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإيزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين".

وعبر السيستاني، بحسب البيان، عن "تمنياته لريتشر وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم".

المصدر: RT