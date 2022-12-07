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السيستاني يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية والأثرية

أخبار العالم العربي

السيستاني يستقبل مبعوث الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية والأثرية
RT
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استقبل المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، المبعوث الأممي، ميغيل أنخيل موراتينوس، المكلف بوضع خطة لحماية المواقع الدينية والأثرية في البلدان التي تعاني من الإرهاب.

وعرض موراتينوس، خطة العمل، والمبادئ التي ترتكز عليها، والإجراءات المتبعة لحماية المواقع الدينية والأثرية، في البلدان التي تعاني من الإرهاب.

وأكد السيستاني، على أهمية تظافر الجهود والترويج لثقافة التعايش المبني على المودة والاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والاتجاهات الفكرية المختلفة، ونبذ العنف والكراهية.

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وأشار السيستاني، إلى المآسي التي تعاني منها العديد من الشعوب، والفئات العرقية والاجتماعية، بسبب الاضطهاد الفكري، والديني، وقمع الحريات، وغياب العدالة الاجتماعية، وشيوع ظاهرة التطرف القائمة على العنف والإرهاب ضد المدنيين العزّل، والمقدسات الدينية، والمواقع الأثرية، بسبب اختلاف الفكر والعقيدة.

وأعرب السيستاني عن تقديره لجهود الأمم المتحدة بهذا الشأن، وشدد على ضرورة معالجة ظاهرة التطرف من جذورها، والعمل الجادّ للحد من انتشاها، لتحقيق العدالة، والأمن المجتمعي بما يليق بكرامة الإنسان.

 

 

المصدر: RT

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