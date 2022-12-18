فرنسا تعلن نهاية أزمة التأشيرات مع الجزائر (فيديو)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، انتهاء أزمة التأشيرات بين فرنسا والجزائر.

واستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، وزير الداخلية الفرنسي بمقر رئاسة بالجزائر العاصمة.

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وقال جيرالد دارمانان عقب لقاءه الرئيس تبون: "أطلعت الرئيس الجزائري أنه ومنذ الاثنين الفارط قرر البلدان إعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية.. علاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.. سنرتقي بهذا التبادل لمستوى العلاقات القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا".

وأضاف دارمانان أنه يؤدي زيارة إلى الجزائر بطلب من الرئيس الفرنسي، وبدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتابع قائلا "جمعني حوار ثري جدا هذا الصباح مع وزير الداخلية الجزائري.. وهذه فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته لمواصلة التعاون.. ولتجسيد الحوار الذي تمّ بين رئيسي البلدين".

وشكر وزير الداخلية الفرنسي، الرئيس عبد المجيد تبون، على حفاوة الاستقبال الذي خصه به مع الوفد المرافق له في زيارته إلى الجزائر.

وفي أكتوبر 2021، قررت الحكومة الفرنسية، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر، بدعوى رفض الأخيرة إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين موجودين على التراب الفرنسي، وهو ما استنكرته الجزائر.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية