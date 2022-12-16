فرنسا تعلن انتهاء أزمة التأشيرات مع المغرب (فيديو)

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الرباط، انتهاء أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا.

وقالت كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، عقب مباحثات بينهما يوم الجمعة، "لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة".

وأوضحت أن هذا القرار "دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي"، معربة عن "سعادتها" بذلك.

من جهته، قال وزير الخارجية المغربي إن "المغرب امتنع عن التعليق رسميا على إجراءات خفض عدد التأشيرات التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراما لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين".

وأضاف "اليوم أيضا قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسميا، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح".

🔴 EN DIRECT | Conférence de presse conjointe de @MinColonna et son homologue 🇲🇦 Nasser Bourita depuis #Rabat.



🔊 en français et en arabe@AmbaFranceMarochttps://t.co/7riiGQMbBt — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) December 16, 2022

وشهدت علاقات الحليفين التقليديين فتورا في الأشهر الأخيرة خصوصا بعد قرار باريس في سبتمبر 2021 تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.

وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه "غير مبرر"، وأثار سخطا في المملكة حيث أدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.

المصدر: أ ف ب