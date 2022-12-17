 
مباشر

متابعة تطلب السماح من رجل أعمال مصري

أخبار العالم العربي

متابعة تطلب السماح من رجل أعمال مصري
AFP
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ue4z

طلبت إحدى متابعات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، منه أن يسامحها لأنها لم ترد له مبلغا ماليا أخذته منه.

وقالت إنها أخذت من شركة الاتصالات التي كانت تابعة له أثناء التصويت لأحد المشاركين في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" ولم ترده إليه.

وفي سياق آخر، علق رجل الأعمال المصري على حقيقة الصورة المتداولة بدخول عام 2023 بـ 6 مليارات.

وغرد ساويرس من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلا: "طبعا مفبركة واللي مفبركا بيبعتوا كل سنة.. للأسف قلة أدب".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!