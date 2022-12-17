متابعة تطلب السماح من رجل أعمال مصري

طلبت إحدى متابعات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، منه أن يسامحها لأنها لم ترد له مبلغا ماليا أخذته منه.

وقالت إنها أخذت من شركة الاتصالات التي كانت تابعة له أثناء التصويت لأحد المشاركين في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" ولم ترده إليه.

وفي سياق آخر، علق رجل الأعمال المصري على حقيقة الصورة المتداولة بدخول عام 2023 بـ 6 مليارات.

وغرد ساويرس من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قائلا: "طبعا مفبركة واللي مفبركا بيبعتوا كل سنة.. للأسف قلة أدب".

طبعا مفبركة و اللي مفبركها بيبعتها كل سنة ..للاسف قلة ادب https://t.co/7LwL12qhEV — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 17, 2022

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري