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لافروف وشكري يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق الروسي المصري بشأن القضايا الإقليمية والدولية

أخبار العالم العربي

لافروف وشكري يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق الروسي المصري بشأن القضايا الإقليمية والدولية
Globallookpress
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أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره المصري سامح شكري في اتصال هاتفي اليوم السبت "قضايا تطوير العلاقات الروسية المصرية الودية تقليديا".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه خلال المحادثة تم إيلاء اهتمام كبير لآفاق توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الجوانب الملحة للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكدا مجددا الاهتمام المشترك بتعزيز التنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الملحة، بما في ذلك على صعيد الأمم المتحدة.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

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