توقيع برنامج تنفيذي في المجالات الإسلامية ما بين روسيا والسعودية (صور)

وقع رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ برنامجا تنفيذيا في المجالات الإسلامية.

يأتي ذلك استكمالا لمذكرة التفاهم الموقعة في وقت سابق بين البلدين، حيث اتفق البلدان على تنفيذ هذا البرنامج لأعوام 1444-1446 هجرية الموافق لعامي 2023-2025 ميلادية، عبر القنوات الدبلوماسية بإقامة دورات علمية في روسيا لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين للتعريف بالإسلام وبيان محاسنه وسماحته ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، وكذلك لتزويد مجلس شورى المفتين لعموم روسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

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وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على مدى تطور العلاقات بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى الإنجازات التاريخية التي حققتها المملكة العربية السعودية في وقت وجيز ولا سيما فيما يخص الخدمات المقدمة للمسلمين حول العالم، والترويج لقيم التسامح ونبذ الغلو والتطرف في الإسلام، أو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.

RT

من جانبه، ثمن رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الجهود التي تقوم بها القيادة السعودية في تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية ونشر تعاليم الإسلام الصحيح بعيدا على الراديكالية، لافتا إلى أن مسلمي روسيا يتابعون الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد ليجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة، وسعيه لبناء شراكات دولية مثمرة، تعود بنتائجها الإيجابية على العالم الإسلامي برمته.

RT

RT

وقد عقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من أجل تزويد مجلس شورى المفتين لعموم روسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا بإصدارات الوزارة من المطبوعات والكتب وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية ومسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والاستفادة من تجربة المملكة في طباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه.

المصدر: RT