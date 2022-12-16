بوغدانوف: نعمل على إلغاء التأشيرات مع دول الخليج

أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تعمل على إنشاء نظام "بدون تأشيرة" مع دول الخليج العربية.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "يجري العمل على السفر بدون تأشيرة مع جميع دول الخليج العربي تقريبا، البحرين والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، وهناك رحلات للوفود التجارية. اعتقد أن تعاوننا سيتكلل بالنجاح".

المصدر: "نوفستي"