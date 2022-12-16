الأمن العام الأردني يعلن إصابة شرطيين أحدهما ضابط خلال "أعمال شغب"

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية إصابة ضابط، وضابط صف، بعيارات نارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفتهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات في منطقة الحسينية بمحافظة معان.

وأشارت المديرية إلى أنه المصابين قيد العلاج، وأضافت أن القوى الأمنية ما زالت "تواصل أعمالها في التعامل مع الخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة" وأنها "لن تسمح لهم بتنفيذ مخططاتهم للمساس بأمن الوطن واستقراره".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المديرية حذرت "الجميع بالابتعاد عن الأفعال الجرمية والتخريبية التي يحرض البعض عليها"، وقالت إن "كل من يقوم بمثل تلك الأفعال سيتم إلقاء القبض عليه لينال عقابه الرادع".

وأهابت المديرية "بعدم نشر أية معلومات إلا الصادرة عن طريقها"، وقالت إنه "تم رصد منشورات لأشخاص يقومون بتلفيق أخبار غير صحيحة وغير دقيقة بهدف إثارة الفتنة وتأجيج الشارع".

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وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق من اليوم أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح، قتل بعيار ناري "أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

ونقلت الوكالة عن بيان لمديرية الأمن العام أن أنها تؤكد استمرارها "في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية