القضاء العراقي يصدر حكما بالسجن على شخص انتحل عددا من الصفات القانونية

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على شخص انتحل صفة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وصفات أخرى.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالسجن مدة 7 سنوات بحق المتهم بدعوى انتحاله عددا من الصفات الرسمية، منها صفة قاض، ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحام، وطبيب، وكذلك إنشاء مواقع وهمية تروج لشخصه كطبيب.

وأضاف البيان، أن المتهم ضبط وبحوزته هويات تعريفية مزورة، فضلا عن تفريغ رسائل تهديد من هاتفه الشخصي، أرسلها إلى مدير عام أحد المصارف للحصول على مكاسب شخصية.

وحوكم المتهم استنادا لأحكام المادة 160/ أولا / 1 و2 لسنة 1983 من القانون العراقي.

المصدر: RT