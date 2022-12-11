ابنة صدام حسين تهنئ المغرب على طريقة والدها: هكذا كان يقول!

استعملت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، جملة كان يرددها والدها، لتهنئة المنتخب المغربي بعد فوزه المستحق على المنتخب البرتغالي في قطر.

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وقالت رغد في تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر": "عفية وعفيتين.. هكذا كان يقول لنا والدي.. واليوم نهديها لكم أيها الأحبة عفية وعفيتين.. يا شعب المغرب العزيز.. مبروك علينا هذا الفوز الجميل"، مرفقة التعليق بصورة لبعض لاعبي المنتخب المغربي.

وفاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الثمامة بقطر، أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022

جاء هدف منتخب "أسود الأطلس" برأسية يوسف النصيري عند الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، ليتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في أكبر بطولة لكرة القدم.

المصدر: RT