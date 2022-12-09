محمد بن سلمان: السعودية تعتزم تقديم "رؤية جديدة" لتعزيز تطوير العمل الخليجي (فيديو)

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن المملكة تعتزم تقديم "رؤية جديدة" لتعزيز تطوير العمل الخليجي، وذلك خلال في اجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وأكد محمد بن سلمان في كلمته، اليوم الجمعة، أمام القادة الخليجيين قبل انطلاق القمة الصينية الخليجية، على دعم المملكة الكامل لحل شامل للأزمة اليمنية.

مشددا على التعاون الوثيق بين الدول الخليجية، التي ستظل على حد تعبيره "مصدرا موثوقا في إمدادات الطاقة".

وتحتضن العاصمة الرياض اليوم "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك، وتطوير العلاقات الاستراتيجية المتميزة إضافة إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار للشعوب الخليجية والعربية.

#فيديو | كلمة سمو #ولي_العهد في اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.#واسpic.twitter.com/WMvn9237LM — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 9, 2022

المصدر: واس