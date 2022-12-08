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تحدث عن لقاء محمد بن سلمان والرئيس الصيني.. فيديو لمراسل من اسرائيل يثير تفاعلا!

أخبار العالم العربي

تحدث عن لقاء محمد بن سلمان والرئيس الصيني.. فيديو لمراسل من اسرائيل يثير تفاعلا!
دانيل كوهين
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أثار حديث مراسل قناة "نيوز ماكس" من إسرائيل، دانيل كوهين، عما يقوم به ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وزيارة رئيس الصين، شي جين بينغ، إلى الرياض، تفاعلا على مواقع التواصل.

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وقال كوهين في مقطع الفيديو المتداول: "محمد بن سلمان يستضيف قمة صينية عربية بجمع قادة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الأسبوع، محمد بن سلمان يطمح لتوسيع نفوذه على المسرح الدولي مستخدما الصين، وليس الولايات المتحدة الأمريكية، لشق طريقه قدما".

وتابع كوهين: "الوفد الصيني من المرجح أن يوقع العشرات من الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ومع حكومات دول عربية أخرى، تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات".

وأضاف: "هذه الزيارة قد تكون خطوة أخرى لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تنمو الصين كشريك في قطاع الطاقة الخليجي المدر للمال، بينما تشاهد الولايات المتحدة الأمريكية ذلك وهي على الهامش".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ، وصل إلى الرياض بعد ظهر الأربعاء لحضور القمة الصينية العربية الأولى وقمة مجلس التعاون الصيني الخليجي، والقيام بزيارة دولة للسعودية".

وستشمل رحلة شي للسعودية عقد قمم : قمة سعودية صينية، وقمة صينية عربية، وقمة صينية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم التوقيع على عشرات الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية، التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

المصدر: وكالات

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