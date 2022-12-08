تحدث عن لقاء محمد بن سلمان والرئيس الصيني.. فيديو لمراسل من اسرائيل يثير تفاعلا!

أثار حديث مراسل قناة "نيوز ماكس" من إسرائيل، دانيل كوهين، عما يقوم به ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وزيارة رئيس الصين، شي جين بينغ، إلى الرياض، تفاعلا على مواقع التواصل.

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وقال كوهين في مقطع الفيديو المتداول: "محمد بن سلمان يستضيف قمة صينية عربية بجمع قادة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الأسبوع، محمد بن سلمان يطمح لتوسيع نفوذه على المسرح الدولي مستخدما الصين، وليس الولايات المتحدة الأمريكية، لشق طريقه قدما".

وتابع كوهين: "الوفد الصيني من المرجح أن يوقع العشرات من الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ومع حكومات دول عربية أخرى، تشمل الطاقة والأمن والاستثمارات".

وأضاف: "هذه الزيارة قد تكون خطوة أخرى لتوسع منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تنمو الصين كشريك في قطاع الطاقة الخليجي المدر للمال، بينما تشاهد الولايات المتحدة الأمريكية ذلك وهي على الهامش".

مذيع قناة "نيوزماكس" الأمريكية مهاجماً الإدارة الأمريكية:



"⁧#السعودية⁩ تتقدم نحو الأمام على الصعيد الدولي من خلال ⁧#الصين⁩، ليس الولايات المتحدة!، الصينيون ذهبوا ليوقعوا اتفاقيات ضخمة في الطاقة والاستثمار والأمن مع المملكة، بينما أمريكا تشاهد من دكة الاحتياط" 🇸🇦 pic.twitter.com/JTNyeJVNkO — Ziad Gharbawi (@Zgharbawi) December 8, 2022

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ، وصل إلى الرياض بعد ظهر الأربعاء لحضور القمة الصينية العربية الأولى وقمة مجلس التعاون الصيني الخليجي، والقيام بزيارة دولة للسعودية".

⭕️قناة(نيوزماكس)الأمريكية مهاجمة الإدارة الأمريكية:

السعودية تتقدم نحو الأمام على الصعيد الدولي من خلال الصين، وليس الولايات المتحدة.

الصينيون ذهبوا هناك ليوقعوا إتفاقيات ضخمة في الطاقة والإستثمار، والأمن مع السعودية، بينما أمريكا تشاهد من دكة الإحتياط.

التعليق: البعد عنكم غنيمة. — د.علي العباد (@NwzFOSRVINWMAZ5) December 7, 2022

وستشمل رحلة شي للسعودية عقد قمم : قمة سعودية صينية، وقمة صينية عربية، وقمة صينية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيتم التوقيع على عشرات الصفقات والاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية، التي تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

المصدر: وكالات