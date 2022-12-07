 
مباشر

مسؤول تركي: دمشق ترفض طلب أنقرة ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان في الوقت الراهن

أخبار العالم العربي

مسؤول تركي: دمشق ترفض طلب أنقرة ترتيب لقاء بين الأسد وأردوغان في الوقت الراهن
RT
الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ubmz

قال عضو اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية التركي أورهان ميري أوغلو، إن دمشق رفضت طلب أنقرة ترتيب لقاء بين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد قبل الانتخابات التركية.

إقرأ المزيد
موسكو مستعدة لاستضافة مفاوضات الأسد وأردوغان
موسكو مستعدة لاستضافة مفاوضات الأسد وأردوغان

وصرح ميري أوغلو في حديث لوكالة "سبوتنيك" يوم الثلاثاء، بأن سوريا تعتزم تأجيل مثل هذا اللقاء إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التركية المقرر في يونيو 2023.

وأضاف ميري أوغلو أن "تركيا وقعت في مواجهة مع روسيا والولايات المتحدة وإيران وسوريا بسبب "حزب العمال الكردستاني" و"قوات سوريا الديمقراطية".

وأكد أن هذا الوضع الحساس قد يؤثر بقدر كبير على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمعة في 2023.

يذكر أن أورهان ميري أوغلو قد أكد في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" أن العلاقات بين دمشق وأنقرة قد تدخل منحنى جديدا قبل الانتخابات التركية صيف 2023.

المصدر: "سبوتنيك"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)