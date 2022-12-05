مباحثات روسية يمنية حول التعاون العلمي وزيادة المنح الدراسية الروسية لليمنيين (فيديو)

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد الوصابي، مع القائم بأعمال السفير الروسي في اليمن يفغيني كودروف، علاقات التعاون في مجال التعليم العالي، وزيادة المنح الروسية لليمنيين.

وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع البعثات مازن الجفري، ناقش الجانبان مجالات التعاون الثنائي بين وزارتي التعليم العالي والفني والجامعات اليمنية ونظيراتها الروسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد منح التبادل الثقافي التي تتفاوت ما بين 80 إلى 90 منحة من روسيا وستصل هذا العام إلى 100 منحة، على أن تكون في التخصصات الطبية والهندسية وتقنية المعلومات.

وأكد الوصابي، إن الوزارة تتطلع إلى زيادة عدد المنح الدراسية لحاجة اليمن في ظل حالة الحرب التي تعيشها البلاد، وتقليص وإلغاء بعض الدول لما كانت تقدمه، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العلمي بين البلدين مع ضرورة توفير الأجواء المناسبة للبحث والدراسة من مختبرات ومكتبات وغيرها.

المصدر: RT