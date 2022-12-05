تفاصيل جديدة حول اعتقال ضابط مصري سابق في الإمارات

قالت خطيبة مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية احتجز أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة، إنها تخشى تسليمه إلى مصر.

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وأكد مسؤول إماراتي لرويترز يوم الخميس الماضي، أن الإمارات، ألقت القبض على شريف عثمان المقيم في الولايات المتحدة في السادس من نوفمبر بناء على طلب كيان تابع لجامعة الدول العربية مسؤول عن تنسيق شؤون إنفاذ القانون والأمن.

وقال المسؤول إن السلطات الإماراتية تعمل على تأمين الوثائق القانونية اللازمة لإعداد ملف التسليم، دون تحديد الدولة التي سيُسلم إليها أو ما إن كان قد تم تقديم طلب محدد لتسليمه.

وقالت خطيبة عثمان، سايجا فيرتا، إنه احتجز أمام مطعم في دبي كانت فيه برفقته وإن النيابة العامة أخبرته بأن مصر طلبت احتجازه بتهم منها الحديث سلبا عن مؤسسات حكومية.

ولم تصدر السلطات المصرية أي بيان عن هذه القضية التي كان لصحيفة وول ستريت جورنال السبق في الكتابة عنها. ولم ترد السلطات حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.

وألقت السلطات الإماراتية، في مدينة دبي، القبض على مواطن مصري قادم من الولايات المتحدة ويحمل جواز السفر الأمريكي، يدعي شريف عثمان، وهو ضابط مصري سابق، شارك في التحريض والدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر الماضي.

السلطات الإماراتية ألقت القبض على عثمان فور وصوله للأراضي الإماراتية من أجل زيارة عائلية، وتم احتجازه في أحد مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية.

المصدر : رويترز