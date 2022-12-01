"وول ستريت جورنال" تكشف تطورات جديدة في قضية ضابط مصري سابق اعتقل في الإمارات

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، باعتقال الإمارات ضابطا مصريا سابقا يحمل الجنسية الأمريكية، ورجحت تسليمه للسلطات المصرية.

وكان الضابط المصري السابق شريف عثمان، 46 عاما، واحدا من جماعة من المصريين في الخارج يحثون على تنظيم المظاهرات خلال قمة المناخ في شرم الشيخ مؤخرا.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي القول إن شريف عثمان، اعتقل في السادس من الشهر الماضي بناء على طلب مقدم من إحدى دول الجامعة العربية، مضيفا أن بلاده تعمل على تأمين الوثائق القانونية المطلوبة من أجل إنهاء عملية التسليم.

وأشارت الصحيفة نقلا عن شخص مطلع على القضية إلى أن طلب التسليم صادر من مصر، وهو ما أكدته أيضا سايجا فيرتا خطيبة عثمان، التي بينت أن السفارة الأمريكية والسلطات الإماراتية وخطيبها أخبروها جميعا بالمعلومة ذاتها.

كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في الإمارات القول، إن بلاده على علم باعتقال عثمان، مضيفا أن مسؤولين في القنصلية تحدثوا معه في العاشر من الشهر الماضي.

وكشفت الصحيفة أن عثمان كان في زيارة لدبي من أجل ترتيب لقاء بين خطيبته وشقيقته ووالدته، اللتين كانتا من المقرر أن تسافرا من مصر في وقت سابق، ولكن تم إعادتهما في مطار القاهرة من دون إعطاء أي تفسير.

وأعلن عثمان وسايجا خطوبتهما في مايو الماضي في ولاية تكساس، حيث حصل عثمان على شهادة في التمويل والمحاسبة في عام 2019، ويعيشان في ولاية ماساتشوستس، حيث يدير شركة صغيرة لزراعة الماريخوانا بصورة قانونية.

وفقا للصحيفة فقد اعتقل عثمان أثناء وجوده في شارع قريب من أحد المطاعم في دبي بعد يومين من وصوله.

وقالت خطيبته، التي كانت برفقته حينها إن رجلين يرتديان ملابس مدنية تحدثا معه قبل أن يطلبا منه ركوب سيارة لا تحمل أي علامات.

وأكدت أيضا أن عثمان أخبرها أنه لم يتعرض لسوء المعاملة أثناء الاعتقال، لكنه لم يتمكن من التحدث لمحام لفترة طويلة.

وصرح المسؤول الإماراتي بأن بلاده تلتزم بالمعايير الدولية بما في ذلك الوصول إلى القنصليات والمستشار القانوني.

المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"