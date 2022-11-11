مصادر تكشف لـRT تفاصيل خطيرة عن شريف عثمان الضابط المصري السابق المقبوض عليه في الإمارات (صورة)

كشفت مصادر لـRT تفاصيل خطيرة عن الضابط المصري السابق، شريف عثمان، الذي تم القبض عليه في الإمارات تمهيدا لتسليمه لمصر.

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وأوضحت المصادر أن شريف عثمان قام خلال الفترة الأخيرة بالدعوة إلى تظاهرات يوم 11/11، بجانب العديد من القيادات الهاربة، حيث حصلت الجهات الأمنية المصرية على تسجيلات مسربة له وللعديد من الهاربين خارج البلاد يقومون بدعوة للفوضى في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن شريف عثمان يقوم ببث العديد من الفيديوهات عبر قنوات مختلفة على يوتيوب يحرض فيها ضد الجيش المصري والشرطة، بالإضافة إلى تحدثه بشكل غير لائق عن الرئيس المصري.

وألقت السلطات الإماراتية، في مدينة دبي، القبض على مواطن مصري قادم من الولايات المتحدة ويحمل جواز السفر الأمريكي، يدعي شريف عثمان، وهو ضابط مصري سابق، شارك في التحريض والدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

السلطات الإماراتية ألقت القبض على عثمان فور وصوله للأراضي الإماراتية من أجل زيارة عائلية، وتم احتجازه في أحد مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية.

المصدر: RT