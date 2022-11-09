مصر.. محمد علي يثور غضبا بعد القبض على الضابط السابق شريف عثمان في دبي

كشف رجل الأعمال المصري محمد علي عن أسباب تواجد ضابط القوات المسلحة المصري السابق شريف عثمان في دبي، قبل القبض عليه.

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وأضح محمد علي أن شريف عثمان "أبلغه بتوجهه إلى دبي لزيارة شقيقته ووالدته التي جاءت من مصر، حيث تتجمع العائلة سنويا هناك"، مشيرا إلى أن عثمان حاصل على الجنسية الأمريكية.

وأشار علي إلى أن عثمان تم القبض عليه في مطار دبي، تمهيدا لتسليمه لمصر.

وأثار نبأ القبض على عثمان غضب محمد علي، الذي قال إنه لا يمكن تسليمه لمصر بسبب جنسيته الأمريكية.

وألقت السلطات الإماراتية، في مدينة دبي، القبض على مواطن مصري قادم من الولايات المتحدة ويحمل جواز السفر الأمريكي يدعي شريف عثمان وهو ضابط سابق، شارك في التحريض والدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

السلطات الإماراتية ألقت القبض على عثمان فور وصوله للأراضي الإماراتية من أجل زيارة عائلية، وتم احتجازه في أحد مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية.

ونشر عدد من الهاربين في الخارج، خلال الساعات الماضية، أنباء القبض على شريف عثمان في دولة الإمارات معبرين عن تخوفهم من إمكانية ترحيله لمصر بسبب دعواته الأخيرة للتظاهر والهجوم على الدولة في مصر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT