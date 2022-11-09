اعتقال ضابط مصري سابق يحمل جوازا أمريكيا بالإمارات بتهمة الدعوة لمظاهرات 11/11
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اعتقلت الشرطة الإماراتية مصريا قادما من الولايات المتحدة يحمل جواز سفر أمريكي يدعى شريف عثمان وهو ضابط سابق، شارك في الدعوة للتظاهر في مصر في 11 نوفمبر المقبل.
وتم اعتقال عثمان فور وصوله إلى دبي لزيارة عائلية، وتم احتجازه في إحدى مقرات الاحتجاز، حيث أشار العديد من المقربين منه خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي لإمكانية صدور قرار بترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية.
المصدر: القاهرة 24