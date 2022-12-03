الجزائر.. حبس شاب حطّم تمثال "عين الفوارة" (صور + فيديو)

تم إيداع شاب جزائري الحبس المؤقت يوم السبت، بعد تحطيمه تمثالا بولاية سطيف الجزائرية.

وكشفت مديرية الثقافة لولاية سطيف (شرق الجزائر)، التي ستتأسس كطرف مدني في القضية، أن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية سيتأسس أيضا في قضية التمثال، وهذا في انتظار أن ينتقل خبراء التراث لمعاينة الأضرار التي لحقت بالتمثال تمهيدا لإعادة ترميمه وفق المعايير التقنية والعلمية المطلوبة.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب قام بتحطيم التمثال قبل تدخل عدد من الأشخاص لمنعه من مواصلة ما أقدم عليه.

وكان تمثال "عين الفوارة" بسطيف قد تعرض لعمليات تخريب مماثلة آخرها سنة 2018، قبل أن تتدخل وزارة الثقافة وتعيد ترميمه، كما تم تخريب التمثال في سنة 1997، وعملية مماثلة عام 2006.

يُذكر أن الفنان الفرنسي فرانسيس دو سانت فيدال قد نحت التمثال سنة 1898.

🛑المستفيد الأكبر من تخريب تمثال عين الفوارة هو المقاول لأنو راح يرمم ثديين معتقين بعبق التاريخ 😏 أقل تكلفة 3 مليار يعني الثدي الواحدة با 1.5 مليار مع العلم انو شكارة بلاطر مع قليل من محلول السيليكون صغيرة تخدملك حوالي 8 أثداء

صب 😂😂😂😂

يقدر يستعمل السيليكون ك pic.twitter.com/ANeY1Sj4Tn — 🌹هجيرة 🌹HA🍂jjA🍂R🍂 (@Mounira69619109) December 3, 2022

محاولة تحطيم تمثال عين الفوارة مرة أخرى

الدولة الجزائرية كيما في التسعينات ، الدواعش تحارب فيهم في الجبال و في المدن تعطيهم التعليم و المساجد و الإعلام . pic.twitter.com/s67auvLw7c — Jugurtha Hanachi (@JugHanachi) December 2, 2022

🔴#سطيف

مجهول يحاول تحطيم تمثال "عين الفوارة" و مواطنون يتدخلون لمنعه. pic.twitter.com/t1Q3Q2RZ4w — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) December 2, 2022

المصدر: د ب أ