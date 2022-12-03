"حزب الله" يعلق على اغتيال الفلسطيني عمار مفلح: هذا هو الحل الوحيد

علق "حزب الله" اللبناني على اغتيال الشاب الفلسطيني عمار مفلح على يد جندي إسرائيلي بالقول إن "الحل في فلسطين بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيرها للتحرير والحماية".

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وعبر حسابه في "تويتر"، قال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم: "مجرم صهيوني يقتل شابا فلسطينيا أعزل قرب نابلس أمام العالم! من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟".

وأضاف قاسم: "لن نشكو إلى المستكبرين المتواطئين. الحل بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية".

مجرم صهيوني يقتل شاباً فلسطينياً أعزل قرب نابلس أمام العالم! من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟ لن نشكو إلى المستكبرين المتواطئين. الحل بالمقاومة المسلحة، ولا حل

غيره للتحرير والحماية.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) December 3, 2022

وكان جندي إسرائيلي أطلق عد رصاصات على الشاب عمار مفلح (23 سنة) من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتله.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية إعدام مفلح بالجريمة البشعة، وقالت في بيان إن إعدام مفلح "بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".

وأضافت في بيان إن الجريمة تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

المصدر: RT