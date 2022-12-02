فيديو يوثق قتل جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني من المسافة صفر

أطلق جندي إسرائيلي عدة رصاصات على الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (23 سنة) من المسافة صفر، ما أدى إلى مقتله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مفلح عند مدخل بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

ونقلت وكالة "سما" الإخبارية عن مصادر محلية أن "شجارا نشب بين الشاب والجندي، حيث قام الأخير بسحب مسدسه وأطلق النار على الشاب بعدة رصاصات".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية منعت المواطنين ومركبات الإسعاف من نقل الشاب المصاب للعلاج.

وذكر شهود أن مواجهات اندلعت في المكان وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر: وكالة "سما" الإخبارية