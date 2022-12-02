قناة إسرائيلية: قطر تضغط على حماس لمنع التصعيد في غزة حتى نهاية المونديال

ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن قطر تمارس ضغوطا كبيرة على حركة حماس منذ انطلاق المونديال، وتطالبها بالحفاظ على الهدوء في قطاع غزة حتى نهاية البطولة.

وزعمت القناة، أن السفير القطري محمد العمادي الذي غادر غزة منذ أيام نقل رسالة لقيادة الحركة بهذا الشأن مع بداية البطولة، قبل أن يغادر القطاع بعد أيام من مكوثه هناك.

ووفق القناة، فإن الرسالة "نقلت بشكل أساسي لقيادة حماس، لكن القطريين يحاولون الحديث أيضا مع حركة الجهاد الإسلامي من أجل تخفيف التوتر مع إسرائيل التي بلغت ذروتها أمس بعد تصفية اثنين من قادتها في جنين".

وقالت اقناة "إن قطر لديها القدرة على غزة كونها "الراعي المالي" للقطاع ، ولكن الخوف الذي لا يزال قائما هو أن حركة الجهاد الإسلامي التي لا تدير الأوضاع بغزة، قد لا تقبل بالضغوط القطرية، وتحاول أن تنتقم لتصفية قياداتها من غزة".

وأشارت إلى أن هناك حالة تأهب كاملة ومستمرة في المؤسسة الأمنية وفي منظومة القبة الحديدية في الجنوب استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية.

المصدر: وكالة "سما نيوز"