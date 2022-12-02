وفاة رجل الأعمال المصري مالك "هال سيتي" السابق عاصم علام

توفي رجل الأعمال المصري عاصم علام، المالك السابق لنادي "هال سيتي" الإنجليزي صباح الجمعة، عن عمر ناهز 83 عاما.

وأعرب نادي هال سيتي في بيان رسمي عن حزنه العميق بعد إعلان خبر وفاة مالكه السابق عاصم علام.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يشعر هال سيتي بحزن عميق عندما علم بوفاة المالك السابق للنادي عاصم علام عن عمر يناهز 83 عاما".

وأضاف: "نود أن نعرب عن خالص تعازينا لأسرة وأصدقاء عاصم في هذا الوقت الحزين".

Hull City is deeply saddened to learn of the passing of our former owner, Assem Allam, at the age of 83.



We would like to express our heartfelt condolences to Assem’s family and friends at this sad time.#hcafc — Hull City (@HullCity) December 2, 2022

وولد عاصم علام في الأول من أغسطس لعام 1939 في القاهرة، وهو رجل أعمال مصري بريطاني يملك شركة تصنيع مولدات صناعية، وتم إدراجه ونجله إيهاب في قائمة "صنداي تايمز" للأثرياء عام 2010.

وشهد عام 2010 استحواذ عاصم علام على نادي هال سيتي بعد اتفاقه مع المالك السابق روسيل بارتليت على شراء حصته مقابل جنيه إسترلينى واحد لإنقاذ النادي من الأزمة المالية.

وفي يناير 2022، أعلنت هال سيتي إتمام شركة أكون ميديا التركية عملية شراء النادي، لتنتهى رحلة عاصم علام بعد 12 عاما.

وفي عهده تأهل هال سيتي للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بالإضافة إلى صعود الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2014.

ولعب في فريق هال سيتي أثناء رئاسة عاصم علام، 3 لاعبين مصريين وهم أحمد المحمدي وأحمد فتحي ومحمد ناجي جدو.

المصدر: موقع "مصراوي"