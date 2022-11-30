لبنان.. مواطن يقتحم بنكا ويحتجز موظفيه ويهدد بحرق المبنى لتحرير أمواله (فيديو)
أفادت جمعية صرخة المودعين في لبنان بأن المودع وليد حجار اقتحم بنك "الاعتماد اللبناني" فرع شحيم، واحتجز الموظفين وسكب البنزين وهدد بحرق البنك.
وأوضحت الجمعية أن "المودع وليد حجار اقتحم البنك مع عائلته، لتحرير أمواله وعلاج زوجته المريضة بالسرطان".
وذكرت أن المودع لديه وديعة بقيمة 242000 دولار وزوجته مريضة بالسرطان، وقدم شكوى إلى البنك دون نتيجة.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن المفاوضات لا تزال جارية وسط تواجد أقارب المودع وعدد من أبناء البلدة الذين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم إعطاء الحجار وديعته.
وقال المحامي رامي عليق لـ"الجديد": "اذا لم يأخذ المودع وليد حجار مطالبه من البنك فأهالي شحيم سيصعّدون ولن يخرجوا قبل تحصيل المطالب".
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المصدر: "الجديد" + "النشرة"