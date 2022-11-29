توقف خدمات الاتصالات في بعض مناطق سوريا بسبب نقص الوقود

أعلنت الشركة السورية للاتصالات اليوم الثلاثاء عن اتقطاع خدمات الاتصالات في عدد من المناطق بسبب نقص الوقود.

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وفي بيان لها، أوضحت الشركة قائلة: "تنوه السورية للاتصالات بأن صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية الضرورية لتأمين استمرارية تشغيل المراكز الهاتفية خلال فترات التقنين بالتيار الكهربائي أدى لخروج عدد من المراكز الهاتفية عن الخدمة في الآونة الأخيرة".

وأضاف البيان: "تؤكد الشركة على استمرارية عملها لتأمين مادة الوقود لعودة هذه المراكز للخدمة وضمان عدالة التوزيع وفق الموارد المتوفرة".

المصدر: RT