غضب واسع في مصر بعد وصف "السيدة عائشة" بلفظ مسيء على خرائط غوغل.. حذف اللفظ بتحرك عاجل

أطلق نشطاء حملة لتصحيح اسم مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بعد تعرضه لحملات تشويه وإساءة واسعة المجال للمرة الثانية على التوالي عبر منصة غوغل للخرائط.

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ويظهر اللفظ المسيئ عند البحث عن مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، دون معرفة من قام بذلك أو الغرض من هذا الفعل المشين.

وهذا ليست المرة الأولى التي يتم إضافة لفظ مسيء بجوار اسم السيدة عائشة رضي الله عنها، فقبل شهر تم وضع نفس اللفظ المسيء إلى جوار اسم السيدة عائشة، غير أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تمكنوا من حذفه.

ويعد مسجد ومقام السيدة عائشة رضي الله عنها واحدًا من أهم المزارات في قلوب المحبين لآل البيت، ليس فقط من المصريين، ولكن من الدول العربية والإسلامية أيضًا، رغم أن البعض لا يعرف تاريخها ولا شخصها.

ويقع مسجد السيدة عائشة في الشارع والميدان الذي يحمل اسمها بمنطقة القلعة، وتعرض مسجدها لحملة تشويه عبر منصة جوجل للخرائط منذ فترة قريبة، ويعد مقامها واحد من أهم المقامات التي حظيت بإجماع تاريخي على دفنها بمصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية