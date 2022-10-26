تحرك عاجل في مصر بعد وصف السيدة عائشة بـ"لفظ بذيء" على غوغل

شهدت الساعات الماضية في مصر حالة كبيرة من الجدل والغضب العارم، بعد اكتشاف إضافة لفظ بذيء للسيدة عائشة من خلال محرك البحث غوغل.

وتبين من خلال البحث عن مسجد السيدة عائشة، إضافة كلمة غير لائقة أثارت غضبا واسعا في مصر، مما دفع الكثير من الأشخاص للتحرك لتعديل المسمى بشكل عاجل.

ونجح عدد كبير من المصريين في تغيير المسمى وحذف الكلمة غير اللائقة من غوغل بعد هجوم واسع على المنصة الأوسع استخداما في مصر.

ولم يتبين حتى الآن المتسبب في هذه الواقعة، حيث قال الداعية المصري المعروف عبد الله رشدي: "هناك ثلة من الأوباش الذين غضب الله عليهم، قاموا بتغيير اسم مسجد السيدة عائشة على جوجل بحيث إذا كتبتَ اسمها يظهر لك كلام قبيح. المرجو من الجميع المشاركة لتغيير الاسم".

وتابع: "اكتب على جوجل: مسجد السيدة عائشة..سيظهر لك الوصف القبيح، قم بطلب تغييره وأزل هذه الكلمة من خلال النقاط الثلاث التي وضعتها في الدائرة الخضراء".

وقال بعد عدة دقائق: "‏خلاص يا شباب ‏تسلم إيديكم..تم التغيير وإزالة الإساءة ولله الحمد.‏ أزال الله الباطل وأهله".

المصدر: RT