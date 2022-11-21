الحكومة المغربية تكشف الحالة الصحية لرئيسها بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أصيب بفيروس كورونا المستجد، ولا يعاني من أعراض المرض.

وأوضح بايتاس أنه "قام بإخبار رئيس مجلس المستشارين بعدم حضور رئيس الحكومة جلسة المساءلة الشهرية، التي كان من المزمع انعقادها في المجلس، يوم غد الثلاثاء، والتي كانت تتمحور حول موضوع "الحوار الاجتماعي".

وأشار إلى أن "عزيز أخنوش دخل منذ نهاية هذا الأسبوع في حجر صحي بمنزله لتتبع البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا، وأن حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق".

وأضاف أن "رئيس الحكومة سيواصل ترؤسه مجموعة من الاجتماعات عبر تقنية الاتصال المرئي، ليعود لممارسة أنشطته بشكل حضوري واعتيادي، مباشرة بعد تعافيه الكامل".

يذكر أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المغرب ارتفعت خلال الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات من موجة خامسة للفيروس بالمملكة.

المصدر: "بوابة إفريقيا الإخبارية"