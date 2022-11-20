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صورة جديدة تجمع الرئيس الجزائري وولي العهد السعودي في الدوحة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم العربي

صورة جديدة تجمع الرئيس الجزائري وولي العهد السعودي في الدوحة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
RT
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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نشر نشطاء ومغردون صورة جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال حضورهما افتتاح كأس العالم في قطر، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر يوم الأحد، لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووثق مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يتبادل الحديث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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