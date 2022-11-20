صورة جديدة تجمع الرئيس الجزائري وولي العهد السعودي في الدوحة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشر نشطاء ومغردون صورة جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال حضورهما افتتاح كأس العالم في قطر، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر يوم الأحد، لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووثق مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يتبادل الحديث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون في صورة تذكارية مع أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022م، وتعكس الصورة متانة العلاقات المتجذرة والمتميزة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين 🇸🇦🇩🇿. pic.twitter.com/zsAuOaaam5 — جريدة القافلة (@Y34a4G0SZDtaOzM) November 20, 2022

ماشاء الله صورة أثلجت صدري وسربهاخاطري

صورة تجمع ولي أمرنافخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله بأخيه سموالأمير محمد بن سلمان فخرناوعزنافي الدوحة اليوم أثناء افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢م لقطةأخوية تعكس عمق العلاقات بين قيادتي وشعبي 🇸🇦🤝🇩🇿وتزيد من ضغط حثالات الشعوب#السعوديه_الارجنتينpic.twitter.com/LUqCBgEzc6 — جيهان محمد علي🇩🇿🤝🇸🇦 (@DJIHENEDJIHENEH) November 20, 2022

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي