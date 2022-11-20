صورة جديدة تجمع الرئيس الجزائري وولي العهد السعودي في الدوحة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
نشر نشطاء ومغردون صورة جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال حضورهما افتتاح كأس العالم في قطر، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، التقطت عدسات الكاميرا خلال فعاليات افتتاح كأس العالم في قطر يوم الأحد، لقاء جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ووثق مقطع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يتبادل الحديث مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
صورة أخوية جميلة..وتذيب جليد #القمه_العربيه_2022،— جلال مناد - Mennad Djalal (@mennadddz) November 20, 2022
تجمع #ولي_العهد السعودي الأمير#محمد_بن_سلمان وأخيه فخامة
الرئيس الجزائري #عبدالمجيد_تبون🇸🇦🇩🇿#محمد_بن_سلمان_في_قطر
خلال #حفل_افتتاح_كأس_العالم#QatarWorldCup2022pic.twitter.com/mN7eMj2gau
رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون في صورة تذكارية مع أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم 2022م، وتعكس الصورة متانة العلاقات المتجذرة والمتميزة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين 🇸🇦🇩🇿. pic.twitter.com/zsAuOaaam5— جريدة القافلة (@Y34a4G0SZDtaOzM) November 20, 2022
ماشاء الله صورة أثلجت صدري وسربهاخاطري— جيهان محمد علي🇩🇿🤝🇸🇦 (@DJIHENEDJIHENEH) November 20, 2022
صورة تجمع ولي أمرنافخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله بأخيه سموالأمير محمد بن سلمان فخرناوعزنافي الدوحة اليوم أثناء افتتاح كأس العالم ٢٠٢٢م لقطةأخوية تعكس عمق العلاقات بين قيادتي وشعبي 🇸🇦🤝🇩🇿وتزيد من ضغط حثالات الشعوب#السعوديه_الارجنتينpic.twitter.com/LUqCBgEzc6
المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي