مصر.. الكشف عن ملابسات إلقاء 3 أطفال من شرفة منزل في الغربية لإنقاذ حياتهم

كشف مصدر في مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر، ملابسات إلقاء 3 أطفال من شرفة منزل في منطقة الجمهورية وإصابتهم ونقلهم إلى المستشفى.

وقال المصدر إن طفلا أصيب بنزيف بالمخ إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل بمنطقة الجمهورية ثان المحلة بمحافظة الغربية، بينما أصيب 3 آخرين باختناق إثر نشوب حريق داخل الشقة.

وأوضح المصدر أن ما جرى تداوله بشأن إلقاء الأطفال من شرفة المنزل غير صحيح، موضحا أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي وتم إخماد النيران، ونقل الطفل للعناية المركزة وخرج المصابون من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بشارع الشرقاوى بمنطقة الجمهورية.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائي وسقوط طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من البلكونة وإصابته بنزيف بالمخ.

المصدر: "مصراوي"