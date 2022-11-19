وزير الخارجية العراقي يعلق على رغبة إيران والسعودية باستئناف الحوار بينهما (فيديو)

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن جهود بغداد مستمرة لرعاية الحوار بين إيران والسعودية.

وصرح بأن الرياض وطهران لديهما رغبة بمواصلة الحوار.

وأفاد بأن الاحتياجات في إيران لها بعد إقليمي ويمكن أن تؤثر على سياسات طهران وعلى تقدم الحوار بين طهران والرياض.

وجاءت تصريحات الوزير العراقي خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة بالبحرين حول حل الصراعات في الشرق الأوسط.

WATCH LIVE: Dr Fuad Hussein of @Iraqimofa, Dr Nayef Al Hajraf of @GCCSG and @AHuitfeldt of @NorwayMFA discuss Middle East initiatives for regional conflict resolution at the IISS Manama Dialogue #IISSMD22https://t.co/WVFBMB5TDi — IISS News (@IISS_org) November 19, 2022

المصدر: وسائل إعلام + IISS News