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وزير الخارجية العراقي يعلق على رغبة إيران والسعودية باستئناف الحوار بينهما (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية العراقي يعلق على رغبة إيران والسعودية باستئناف الحوار بينهما (فيديو)
وزير خارجية العراقي، فؤاد حسين
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن جهود بغداد مستمرة لرعاية الحوار بين إيران والسعودية.

وصرح بأن الرياض وطهران لديهما رغبة بمواصلة الحوار.

وأفاد بأن الاحتياجات في إيران لها بعد إقليمي ويمكن أن تؤثر على سياسات طهران وعلى تقدم الحوار بين طهران والرياض.

وجاءت تصريحات الوزير العراقي خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة بالبحرين حول حل الصراعات في الشرق الأوسط.

المصدر: وسائل إعلام + IISS News 

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